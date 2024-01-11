Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

Пассажиров российской авиакомпании Nordwind Airlines не смогли подвезти к терминалу аэропорта в Кемерово и высадили их из самолета прямо на взлетно-посадочной полосе (ВПП) из-за ураганного ветра. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Сочи. По данным источника, перед приземлением лайнер сделал пять кругов в зоне ожидания, после чего ему все-таки удалось сесть в кемеровской авиагавани.

«Однако порывы до 30 метров в секунду и низкий коэффициент сцепления не дали ему вырулить с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку к терминалу, — говорится в сообщении. — В противном случае, борт мог выехать за ее пределы прямо в снег».

В результате пассажирам пришлось выходить прямо на ВПП, куда за ними подъехали автобусы. Спустя некоторое время самолет отбуксировали на стоянку, оттуда он вылетел обратно в Сочи. Отмечается, что в Кемеровской области объявлено штормовое предупреждение.