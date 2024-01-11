Россиянин раскодировался и расчленил попугая жены

В Санкт-Петербурге мужчина расчленил попугая жены и поставил в квартире на Комендантском проспекте растяжку с гранатой. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По сведениям издания, в полицию накануне обратилась 43-летняя женщина. Россиянка рассказала оперативникам, что ее супруг раскодировался и начал вести себя неадекватно.

Жительница Северной столицы в панике убежала из дома. После этого в отместку муж напал на волнистого попугайчика любимой и начал издеваться. Он прислал ей фото с отрезанной головой птицы.

Женщина испугалась за собаку, которая осталась в квартире на Комендантском проспекте. Она попросила полицейских проверить мужа.

Прибывшие на место оперативники обнаружили на входе муляж гранаты Ф-1. В наполненной окурками пепельнице находились останки попугайчика. С места изъяли части домашнего питомца, ножи и гранату. Мужчину объявили в розыск.

Как утверждает телеканал 78.ru, правоохранителям все-таки удалось найти петербуржца. Его доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Как выяснилось, семейная пара, с которой произошло необычное происшествие, владеет приват-клубом для взрослых.