Гендиректора оборонной компании обвинили в хищении 3,2 миллиона рублей

Генерального директора ООО НПЦ «Радиосистемы» Александра Корнилова обвиняют в хищении более 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash, уточняя, что Корнилова уже задержали.

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«Корнилова обвиняют в хищении более 3,2 миллиона бюджетных рублей, которые должны были пойти на доработку ЗРК С-400. Гендиректора уже задержали в Тверской области», — сообщает канал.

Mash передает, что хищение было организовано через заказ от научно-производственного объединения «Антей». Последнее в 2020 году заказала у НПЦ «Радиосистемы» доработку места оператора радара ЗРК С-400. Однако спустя два года результата все еще не было.

В документах были указаны люди, которых по факту, как пишет Mash, не нашли на производстве. Однако были найдены их зарплатные ведомости на сумму более 3,2 миллиона рублей.