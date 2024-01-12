Замглавы Барнаула отправлен в СИЗО за получение взятки

По данным следствия, в 2020 году чиновник, занимавший в то время должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку от директора компании-перевозчика. Деньги предназначались за покровительство в сфере пассажирских перевозок. В том числе, предпринимателю предоставляли для обслуживания более выгодные маршруты, хотя подходящих для этого автобусов у него не было. Уголовное дело в отношении бизнесмена расследуется отдельно.