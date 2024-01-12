Замглавы Барнаула отправлен в СИЗО за получение взятки
Индустриальный районный суд Барнаула в пятницу, 12 января, заключил в СИЗО заместителя главы администрации города, которого обвинили в получении взятки в размере двух миллионов рублей.
По данным следствия, в 2020 году чиновник, занимавший в то время должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку от директора компании-перевозчика. Деньги предназначались за покровительство в сфере пассажирских перевозок. В том числе, предпринимателю предоставляли для обслуживания более выгодные маршруты, хотя подходящих для этого автобусов у него не было. Уголовное дело в отношении бизнесмена расследуется отдельно.
Чиновнику предъявили обвинение по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). На этой неделе его задержали, а теперь отправили в СИЗО минимум до 9 марта 2024 года, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.