В Екатеринбурге в кабине экскаватора нашли труп мужчины

«Когда он собирался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора, с ним неожиданно что-то произошло. Он вдруг прекратил работу и наклонился на руль. Вызванные в срочном порядке врачи, к сожалению, помочь были уже бессильны. К месту ЧП коллеги по стройке доставили супругу, которая опознала своего мужа», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.