В Екатеринбурге в кабине экскаватора нашли труп мужчины

В Екатеринбурге на улице Рощинской в кабине экскаватора скончался мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.
«ЧП произошло 10 января в кабине экскаватора у одного из домов по улице Рощинской. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — говорится в сообщении ведомства.
Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
Силовики установили личность погибшего. Им оказался 61-летний тракторист.
«Когда он собирался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора, с ним неожиданно что-то произошло. Он вдруг прекратил работу и наклонился на руль. Вызванные в срочном порядке врачи, к сожалению, помочь были уже бессильны. К месту ЧП коллеги по стройке доставили супругу, которая опознала своего мужа», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.