Петербурженка родила дома мертвого ребенка

Жительница Санкт-Петербурга родила дома мертвого ребенка, пишет «МК в Питере». Источник в правоохранительных органах рассказал, что новорожденный скончался до приезда скорой помощи. Трагедия произошла в доме на проспекте Обуховской обороны.

Как уточняет издание, по данным полиции, 44-летняя женщина вызвала врачей, когда у нее начались схватки. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка. Труп новорожденного был направлен в морг для установления точных причин смерти.

В Санкт-Петербурге ранее скончался новорожденный малыш, незадолго до этого мать в состоянии алкогольного опьянения кормила его грудью. Трагедия произошла в квартире на Краснодонской улице. Обстоятельства смерти ребенка выясняют СК и правоохранительные органы.

До этого четырехмесячная девочка скончалась в квартире Петродворцового района Петербурга. Ее должны были положить в больницу. 32-летняя мать девочки отошла в ванную. Затем она услышала плач ребенка и вернулась в комнату, где увидела бездыханное тело новорожденной.