Отчим истязал шестилетнюю падчерицу в Гатчине, девочку спасли соседи

В Гатчинском районе Ленобласти соседи помогли спасти шестилетнюю девочку от побоев отчима, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в Гатчине в доме по улице Филиппова, крики о помощи и плач ребенка услышали соседи, они вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в доме избитую шестилетнюю девочку, ей потребовалась медицинская помощь и госпитализация. Выяснилось, что побои ребенку нанес пьяный отчим, он таскал девочку за волосы, бил по голове и лицу.