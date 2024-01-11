В Калмыкии выявили ОПГ в сфере ритуальных услуг

"Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено следователем следственной части следственного отдела МВД по Республике Калмыкия по материалам оперативно-разыскной деятельности. Установлено, что в ОПГ входили завотделом судебно-медицинской экспертизы трупов республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) и индивидуальный предприниматель, ранее свыше 25 лет работавший в этом же учреждении в должности санитара, а в настоящее время оказывающий ритуальные услуги населению. Основной целью группы было хищение денежных средств граждан, намеревавшихся похоронить умерших, поступивших для вскрытия и установления причины смерти в отдел судебно-медицинской экспертизы трупов", - говорится в сообщении.

Ритуальные услуги учреждением должны оказываться на безвозмездной основе и входят в должностные обязанности санитаров. Заведующая же давала подчиненным ей сотрудникам указания производить их как платные, предоставляемые якобы индивидуальным предпринимателем. Уточняется, что следствием уже установлено 29 эпизодов противоправной деятельности ОПГ. За каждое из инкриминируемых членам группы преступлений может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.