Появились подробности о причине обысков в квартире главы «Левого фронта»

В отношении главы «Левого фронта», активиста Сергея Удальцова было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК России («Оправдание терроризма») из-за его поста в Telegram. Такие подробности о причине утренних обысков в квартире Удальцова появились у Telegram-канала «112».

Как выяснило издание, сейчас главу «Левого фронта» допрашивают в Следственном комитете России (СКР).

Утром 11 января Удальцов написал в Telegram-канале, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. Тогда визит правоохранителей он объяснил намерением провести у него обыск.

Официальных комментариев по ситуации столичное МВД не предоставляло.

Ранее сообщалось, что тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для Удальцова, который нарушил порядок проведения митинга.