Тело мужчины нашли в квартире на юге Москвы

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире в районе Нагатинский Затон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 11 января.

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По ее словам, погибшего обнаружили в квартире на Судостроительной улице. Криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова уточнила, что работу следователей и криминалистов на месте координирует Симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов. Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.