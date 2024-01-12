Тело женщины в строительном мешке нашли на востоке Москвы

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли во дворе на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 12 января.

По ее словам, завернутое в строительный мешок тело нашли на улице 1-я Парковая. По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они опрашивают очевидцев и смотрят записи камер видеонаблюдения.