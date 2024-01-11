В Брянске осудили на шесть лет экс-замначальника отдела МВД

В Брянске Советский районный суд осудил на шесть лет и шесть месяцев колонии экс-замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Брянской области.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует ТАСС сообщение.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, а также лишили его звания майор полиции и на три ограничили его право занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти.