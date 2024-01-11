Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» планируют распилить на металлолом

Самолет «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, планируют разобрать на части и утилизировать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Газета.Ru

Журналисты рассказали, что лайнер хотят распилить на металлолом, так же как и самолет этой же авиакомпании, который аварийно сел в кукурузном поле в 2019 году. Это решение приняли после тщательного анализа ситуации и нескольких проведенных экспертиз.

По информации Shot, восстанавливать воздушное судно не будут, так как это финансово невыгодно. Кроме того, самолет не смогут эксплуатировать в дальнейшем: борт разберут на части, достанут ценную технику, а затем вывезут с поля.