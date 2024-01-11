ПВО перехватили БПЛА над тремя регионами РФ

МО: силы ПВО перехватили БПЛА над Ростовской, Тульской и Калужской областями
Силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что над регионом были сбиты два БПЛА.
Позже БПЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции в Калуге.