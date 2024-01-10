В Харькове произошли взрывы
В Харькове произошли взрывы. Подробности и данные о пострадавших не приводятся, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, в настоящее время в Харьковской области звучат сирены воздушной тревоги.
Напомним, что удары по военной инфраструктуре региона наносятся на постоянной основе. Так, 31 декабря была предпринята атака на ангар и склад в Чугуеве. Объекты получили повреждения.
2 января 2024 года воздушная тревога снова звучала в Харьковской области, но данных о повреждениях не поступало. 4 и 6 января в Харькове прозвучали серии взрывов, сведения о поражении инфраструктуры не приводились.
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