В Харькове произошли взрывы. Подробности и данные о пострадавших не приводятся, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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По данным агентства, в настоящее время в Харьковской области звучат сирены воздушной тревоги.

Напомним, что удары по военной инфраструктуре региона наносятся на постоянной основе. Так, 31 декабря была предпринята атака на ангар и склад в Чугуеве. Объекты получили повреждения.