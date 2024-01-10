В Москве арестовали гендиректора Климовского патронного завода Кушникова

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гендиректору Климовского патронного завода Игорю Кушникову, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В сообщении отмечается, что в следственном изоляторе Кушникову предстоит пробыть до 7 марта 2024 года. Известно, что уголовное дело в отношении него возбудили после аварии на котельной, из-за которой произошло ЧП с отоплением в жилых домах в Подольске.