Полицейский отбил 19-летнюю девушку у своры агрессивных собак в Самаре

Сотрудник правоохранительных органов города Самары спас 19-летнюю местную жительницу, подвергшуюся нападению своры агрессивных собак. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, полицейский услышал женские крики и лай собак, а когда подбежал к месту происшествия — увидел лежавшую на снегу девушку. Вокруг неё бегали, злобно рыча, собаки.

«Отогнав свору, сотрудник полиции помог потерпевшей подняться», — написала Волк в личном Telegram-канале.

Затем правоохранитель по просьбе девушки сопроводил её до работы. После этого он вернулся на службу. От медицинской помощи пострадавшая отказалась.