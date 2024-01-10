В Киеве обнаружены мертвыми экс-замгенпрокурора Колинько и ее дочь

Полиция обнаружила тела бывшей заместительницы генпрокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, соседи вызвали ЖЭК и полицию из-за потопа в подъезде. В квартире Колинько никто не открывал двери и слесари были вынуждены их взломать.

«В Киеве в собственном жилье нашли мертвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько, а ее дочь Ярославу в квартире рядом», — отметил источник.

Полиция выясняет причины и обстоятельства смерти женщин. Вместе с тем, известно, что Ольга Колинько была тяжело больна, не выходила на улицу. Дочь ухаживала за ней.