В Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора и ее дочь

Бывшая замгенпрокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь Ярослава найдены в Киеве мертвыми. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По его данным, женщины проживали в соседних квартирах. Их тела были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев. Следственно-оперативная группа работает над выяснением причин и обстоятельств смерти женщин.