ПВО сбила беспилотник над Воронежской областью

Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Атака дрона самолетного типа по объекту на территории Российской Федерации была отражена около 14:30 мск средствами ПВО. О наличии повреждений на земле и пострадавших не сообщается.

Напомним, что это не первая атака по территории России со стороны Украины за последние сутки. Минувшей ночью средства ПВО сбили беспилотник над территорией Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказывал, что дрон уничтожили над территорией Энгельсского района. В результате атаки никто не пострадал, последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Объекты региона продолжили работать в штатном режиме.