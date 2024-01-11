Еще один российский город остался без света

Часть Новосибирска осталась без подачи электричества и отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает NGS.ru.

Отключение подачи теплой воды затронуло Ленинский и Кировский. Из-за аварии больницам и поликлиникам пришлось приостановить плановую госпитализацию и проведение назначенных операций. Из-за прорыва на улицах города образовались потопы.

Прорыв произошел на участке на Пархоменко, 107, на магистральной трубе диаметром 70 сантиметров. Авария произошла около двух часов ночи.