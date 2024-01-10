Специалисты МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали двух охотников и трех собак, которые провели четыре месяца в тайге в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС рассказали, что мужчины ушли в тайгу в сентябре 2023 года.

"В декабре во время возвращения домой 79-летнему охотнику стало плохо. Пострадавший остался в охотничьей избе, а его 50-летний напарник отправился за помощью. Непогода и двухметровые сугробы заставили его вернуться", - добавили в ведомстве.

Из охотничьей избы в урочище Кушма охотники по радиосвязи сообщили родным, что один из них не может передвигаться, еда закончилась.

"На вертолете Ми-8 спасатели МЧС России эвакуировали двух охотников и трех собак в Красноярском крае. Их доставили в [поселок] Северо-Енисейский и передали медикам", - сказали в пресс-службе.