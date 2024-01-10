В московской сталинской высотке начался потоп

В Москве затопило сталинскую высотку на Кудринской площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

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На опубликованных кадрах видно, как вода льется по лестнице в доме. Сообщается, что уровень воды в подвале превысил десять сантиметров.

Отмечается также, что к настоящему времени аварийной службе и представителям управляющей компании не удалось обнаружить причину начавшегося потопа и найти место, в котором необходимо перекрыть подачу воды.