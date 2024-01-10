Озвучена причина смерти младенца в Татарстане

Следователи в Татарстане расследуют гибель четырехмесячного ребенка. При этом никакой игры с малышом не было, а его мать призналась, что специально трясла сына, чтобы он не плакал, пишет Telegram-канал Shot.

По данным СК России, тело ребенка было найдено в квартире одного из жилых домов в городе Зеленодольске. Накануне СМИ сообщили, что к смерти младенца могла привести игра, в ходе которой малыша подбрасывали в воздух.

Однако, по данным Telegram-канала Shot, мать умершего ребенка призналась, что трагедия произошла не во время невинной игры.

По словам женщины, она пыталась успокоить сына, который плакал и не засыпал, и стала его трясти. После этого ребенок перестал дышать и двигаться.

Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть младенца наступила из-за кровоизлияния спинного мозга шейного отдела позвоночника. Свою вину мать полностью признала, пишет канал.

Следственными органами СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - отмечается в сообщении.