Прокуратура проверит поезд Челябинск-Екатеринбург с замерзшими пассажирами

Пассажиры поезда «Орлан», следующего 10 января из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались на холодные вагоны и отсутствие отопления в транспорте. С проверкой выехал челябинский транспортный прокурор, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской прокуратуры на транспорте.