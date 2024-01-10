Более тонны кокаина изъято в порту Санкт-Петербурга

Сотрудники таможни нашли в контейнере в Большом порту Санкт-Петербурга более тонны кокаина стоимостью 11 миллиардов рублей. Груз прибыл из Никарагуа, говорится в сообщении в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, тысяча брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в верхней части грузового модуля, прибывшего в порт из Никарагуа.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли 100 килограммов кокаина в контейнерах с бананами. По данным Федеральной таможенной службы, наркотик был привезен в Россию на судах из Бельгии. Были возбуждены два уголовных дела — по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Причастных к преступлению разыскивают.