Иностранца задержали при въезде в Россию из-за странно сидевшей куртки

Турист из Монголии попытался провезти в Россию два десятка смартфонов под одеждой и попался. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Иностранец с контрабандой прибыл на автомобиле в пункт пропуска Кяхта, при въезде в страну его задержали бурятские таможенники. Уточняется, что внимание правоохранителей привлекла странно сидевшая на мужчине куртка.

Во время досмотра у нарушителя нашли 22 подержанных смартфона Apple и Samsung. Часть гаджетов он спрятал под национальным монгольским поясом — бусом, а оставшиеся положил в карманы верхней одежды.

«На вопросы таможенников мужчина заявил, что не имеет при себе товаров для декларирования», — уточнили в ФТС.

На таможне оценили общую стоимость контрабанды в 850 тысяч рублей, партию признали коммерческой и конфисковали.