Прохожий обнаружил «полуголую» школьницу в сугробе в Петербурге

Прохожий случайно обнаружил девятиклассницу без верхней одежды в сугробе на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили СМИ.

Как пишет издание 78.ru, мужчина вызвал школьнице скорую, которая доставила девочку в реанимацию. Врачи выяснили, что у 16-летней девочки произошла передозировка наркотиками.

Издание пишет, что девочку воспитывает мать, живет школьница рядом с местом, где ее обнаружил прохожий.