Суд отклонил апелляцию на арест Шарлота

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест певца и блогера Эдуарда Шарлота. Об этом ТАСС сообщил адвокат певца Алексей Лапузин.

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"Оставили без изменений [решение Кировского районного суда об аресте]", - сказал адвокат.

Суд 2 декабря 2023 года арестовал Шарлота до 24 января. Ему вменяют ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) УК РФ. Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) оскорбительных видеороликов.