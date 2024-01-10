Над Саратовской областью уничтожен украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотный летательный аппарат войск Украины самолетного типа над Саратовской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что минувшей ночью Киев снова попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, однако дежурные средства ПВО РФ пресекли эту попытку.