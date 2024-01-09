В Турции пропала российская туристка

В Турции в районе Кемера пропала 40-летняя российская туристка Надежда Ярыгина, пишет RT в своем Telegram-канале.

Женщина отдыхала в поселке Кириш близ Кемера. Домой должна была вернуться 8 января.

По словам сотрудников отеля, в котором она отдыхала, Ярыгина 4 января одна ушла в горы. В номере остались ее вещи и документы.

Родственники и друзья полагают, что с женщиной в горах произошла трагедия. Они просят помочь с ее поисками на фоне того, что власти ищут Надежду только на территории рядом с отелем.

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Журналисты отметили, что Ярыгина занимает руководящую должность в одной из крупнейших теплоснабжающих компаний России.