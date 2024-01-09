Вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире

Группа вооруженных людей в масках ворвалась в студию эквадорского телеканала TC Televisión во время прямого эфира. Находящиеся внутри ведущие и сотрудники были взяты в заложники. Об этом сообщает газета El Universo.

В сеть попали кадры из прямого эфира, на которых можно увидеть шестерых мужчин в масках, которые направляют оружие на заложников. При этом некоторые из заложников смогли воспользоваться телефонами и сообщить об инциденте в полицию и социальные сети.

Отмечается, что установленные в студии камеры некоторое время продолжили работу — злоумышленники даже продемонстрировали зрителям прямого эфира своё вооружение и взрывчатку. Позже в студии раздалось несколько взрывов и через несколько минут трансляция прекратилась.

В полиции Эквадора заявили, что на месте происшествия развёрнуты специальные подразделения. Вокруг здания TC Televisión и на прилегающих к нему улицах было перекрыто движение транспортных средств и пешеходов. Согласно некоторым данным, вооружённых людей может быть до 10, в здании также может находиться несколько взрывных устройств. Кроме того, несколько сотрудников телеканала попытались спрятаться в расположенных внутри здания офисах.