Вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Об этом сообщила газета El Universo.

На кадре из прямого эфира, который опубликовало издание, видны шесть мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.