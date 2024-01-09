Суд освободил высмеивающего славянских девушек блогера Джумабоя
Симоновский суд Москвы отказал следствию в аресте блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя, который оскорблял в интернете девушек славянской внешности, из-за чего был обвинен в экстремизме. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции столицы.
Против Джумабоя было возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, которые приравниваются к унижению человеческого достоинства. Его обвиняли в публикации постановочных видео, на которых он высмеивал девушек славянской внешности.
«Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда», — говорится в тексте.
Напомним, что блогера задержали 7 января. Причиной стали ролики, которые он снимал и выкладывал в интернет. В частности, в одном из них он заявил, что «скоро все русские девушки будут наши».