Суд освободил высмеивающего славянских девушек блогера Джумабоя

Симоновский суд Москвы отказал следствию в аресте блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя, который оскорблял в интернете девушек славянской внешности, из-за чего был обвинен в экстремизме. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции столицы.

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Против Джумабоя было возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, которые приравниваются к унижению человеческого достоинства. Его обвиняли в публикации постановочных видео, на которых он высмеивал девушек славянской внешности.

«Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда», — говорится в тексте.