В Тюмени задержали всех избивавших участника СВО

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в Тюмени были задержаны все причастные к драке, в которой пострадал участник СВО. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Волк также опубликовала видео с извинениями одного из задержанных. По его словам, конфликт разгорелся из-за словесной ссоры. Кроме того, задержанный признался, что дважды ударил участника СВО бутылкой по голове во время потасовки.

«Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы между группой молодых людей и участником СВО. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 115 УК РФ “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”. Все задержанные находятся в отделе полиции», — рассказала Волк.