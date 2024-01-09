Мужчину ударили ножом на станции метро в Москве

Мужчина получил ножевое ранение на станции метро «Саларьево» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями. Каких-либо подробностей о его состоянии источник не уточнил.

Согласно имеющимся данным, мужчину ударили ножом в зоне билетных касс. По факту происшествия была организована проверка — по подозрению в нападении были задержаны двое мужчин. В полиции полагают, что между ними мог возникнуть конфликт, который и привёл к поножовщине.

«Вечером 8 января в вестибюле станции "Саларьево" Сокольнической линии между двумя пассажирами произошёл конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников нанёс своему оппоненту предметом, похожим на нож, телесные повреждения», — рассказали в столичном ГУ МВД.