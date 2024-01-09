В Подмосковье возбудили дело после поджога релейного шкафа подростками

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили о возбуждении уголовног дела по факту поджога релейного шкафа двумя подростками за финансовое вознаграждение от неизвестного.

Омтечается, что в полицию на станции Люберцы поступило сообщение о сбое в работе релейного шкафа на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье.

«Выехавшие на место стражи правопорядка выяснили, что шкаф вскрыли неизвестные, после чего подожгли. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы 2006 и 2008 годов рождения», — цитирует заявление ТАСС.

Подростки заявили полицейским, что совершили преступление ради денего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 267 УК России).