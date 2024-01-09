Самолет с туристами на борту перевернулся в воздухе и разбился

Непредвиденная ситуация произошла утром в понедельник, 8 января. Лайнер взлетал с курортного острова Лизард, но из-за технической неисправности пилот был вынужден совершить экстренную посадку. При приземлении воздушное судно врезалось в деревья, перевернулось в воздухе и рухнуло на землю.

Известно, что на борту находились пилот и девять туристов, в том числе 14-летняя девочка. Все пассажиры выжили и смогли самостоятельно выбраться из-под обломков. Двух человек госпитализировали в больницу города Кэрнс с легкой травмой головы и переломом руки.