Обвиняемый в поджоге общежития в центре Москвы предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины, устроившего пожар в общежитии на улице Международная. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 9 января.

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По ее словам, уголовное дело было возбуждено по целому ряду статей: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья двум лицам», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (три эпизода).

Установлено, что 21 февраля 2023 года злоумышленник поссорился с соседями из-за шума, доносившегося из их комнаты. После словесной перепалки мужчина положил под дверь оппонентов мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате погибли семь человек, в том числе двое детей.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили более 100 свидетелей, а также назначили ряд экспертиз. В данный момент материалы вместе с обвинительным заключением готовится для передачи в суд.

21 февраля в гостинице «МКМ», расположенной в доме № 15 на Международной улице, произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на пятом этаже здания и распространился на площади 300 квадратных метров. В результате пожара погибли семь человек и еще 11 пострадали.

После осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной возгорания стал поджог. По подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Белгородской области, который в момент пожара находился в своей комнате вместе со спутницей.