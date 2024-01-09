На пляже Анапы нашли гранату

На пляже в Анапе нашли ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Предполагается, что боеприпас на пляж вынесло морскими волнами. Гранату обнаружили проходившие рядом люди, которые сразу сообщили о находке в правоохранительные органы.

После этого на место прибыли сотрудники ОМОН «Пластун» и Росгвардии, которые и установили, что это советская ручная граната. Ее уничтожили при соблюдении необходимых требований безопасности взрывотехники.