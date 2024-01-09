На пляже Анапы нашли гранату
На пляже в Анапе нашли ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Предполагается, что боеприпас на пляж вынесло морскими волнами. Гранату обнаружили проходившие рядом люди, которые сразу сообщили о находке в правоохранительные органы.
После этого на место прибыли сотрудники ОМОН «Пластун» и Росгвардии, которые и установили, что это советская ручная граната. Ее уничтожили при соблюдении необходимых требований безопасности взрывотехники.
В Росгвардии отметили, что за новогодние праздники специалисты уничтожили девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе разнокалиберные мины и РГД-33.
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