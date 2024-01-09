Украинец в Таиланде попытался проплыть 600 метров после ссоры с семьей и пропал

В Таиланде турист с Украины попытался проплыть несколько сотен метров без лодки после ссоры с семьей и возлюбленной и пропал без вести. Об этом пишет тайский портал The Thaiger.

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Мужчина собирался преодолеть расстояние между островами Ко Чанг и Ко Ман Най в 600 метров вплавь, но в какой-то момент начал тонуть. Отмечается, что украинца обнаружили спустя три дня после пропажи. Спасти его не удалось.

Подробности его конфликта с родственниками не раскрываются.