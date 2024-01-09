Беспилотник сбили неподалеку от Курской АЭС
Четыре беспилотника самолетного типа сбили в небе над Курской областью. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, один из них поразили над Курчатовским районом — там находится Курская АЭС.
Старовойт не уточнил, привела ли атака к каким-либо последствиям на земле.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что около 15:00 мск средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России. Четыре беспилотника уничтожили над территорией Курской области, еще два перехватили над территорией Орловской области.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что беспилотники упали на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание удалось быстро локализовать. По его словам, травмы получили три человека — двое из них отказались от госпитализации.