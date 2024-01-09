Беспилотник сбили неподалеку от Курской АЭС

Четыре беспилотника самолетного типа сбили в небе над Курской областью. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, один из них поразили над Курчатовским районом — там находится Курская АЭС.

Старовойт не уточнил, привела ли атака к каким-либо последствиям на земле.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что около 15:00 мск средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России. Четыре беспилотника уничтожили над территорией Курской области, еще два перехватили над территорией Орловской области.