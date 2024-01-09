В Москве отец и сын выпали из окна во время драки в квартире на улице Генерала Карбышева. В результате падения 57-летний отец погиб, а 32-летнего сына госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника, ушибами локтей. Lenta.ru

В феврале прошлого года между мужчинами также произошла крупная ссора, в отношении сына за избиение отца возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». News.ru