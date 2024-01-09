Стало известно, когда завершат следствие по делу Петрийчук и Беркович

Следователи планируют закончить работу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук об оправдании терроризма в ближайшие два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам следователя, за данный период «необходимо предъявить» Петрийчук и Беркович обвинение в окончательной редакции, а также выполнить требования статей 215-220 УПК (об окончании предварительного следствия).

До этого стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы 9 января 2024 года рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.

2 ноября Замоскворецкий суд Москвы продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей до 10 января 2024 года. 30 ноября стало известно, что Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста женщинам. Беркович отпускали из СИЗО, чтобы она могла проститься со своей бабушкой — писательницей Ниной Катерли.