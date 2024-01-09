Десять неизвестных на двух машинах похитили и избили россиянина

В Ингушетии десять неизвестных на двух машинах похитили 36-летнего мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным ведомства, знакомый потерпевшего сообщил, что в ночь на 8 января в селе Кантышево похитители на ВАЗ увезли россиянина. Через четыре часа его выкинули недалеко от дома. Очевидцы вызвали скорую помощь мужчине: у него диагностированы ушибы и перелом челюсти.

Потерпевший рассказал, что у него забрали 38 тысяч рублей. Теперь правоохранители ищут нападавших, вводится план «Перехват».