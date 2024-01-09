Екатеринбуржец убил знакомую и спрятал тело в теплице

В Екатеринбурге 33-летний сторож в ночь на 1 января после конфликта до смерти забил 67-летнюю знакомую. Труп женщины он спрятал в отапливаемой теплице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

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«По версии следствия, мужчина, распивая алкогольные напитки, поссорился с женщиной и стал избивать ее. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Затем труп женщины он спрятал в отапливаемой теплицы и ушел спать», — говорится в сообщении ведомства.

Тело погибшей нашел хозяин дома. Он же и вызвал силовиков. Следователи предъявили обвинение подозреваемому. Ему грозит до 15 лет лишение свободы.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи (в 2007 и 2013 годах) и грабеж. Из мест лишения свободы он вышел в августе 2023-го, добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.