Полуторагодовалого ребенка нашли утонувшим в ванне на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском идет расследование смерти полуторагодовалого мальчика, который был обнаружен утонувшим в ванне, сообщает KP.RU со ссылкой на информацию Следственного управления СК России по Камчатскому краю. По данным ведомства, мать ребенка подозревается в непредумышленном убийстве.

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Как пишет издание, инцидент произошел вечером 2 января. Следователи предполагают, что 23-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, купавшая своего сына 2022 года рождения, оставила ребенка в воде, выйдя за полотенцем. Когда женщина вернулась, она обнаружила, что мальчик уже захлебнулся. При этом старший помощник руководителя регионального главка СКР Дарья Урбанова опровергла сообщения некоторых СМИ, что мать, выйдя из ванной, уснула.

В следственном управлении призвали не оставлять малолетних детей при купании ни на секунду. Ребенок может погрузиться лицом в воду, либо поскользнуться и удариться головой.