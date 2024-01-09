В Москве женщина прогулялась по льду пруда и провалилась
Женщина провалилась под лед в Большом Садовом пруду в районе Коптево на севере Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям издания, горожанка гуляла по ледяной поверхности водоема. Заметившие ее падение в воду очевидцы вызвали спасателей.
Реанимировать жительницу столицы специалистам не удалось. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что подросток провалился в открытый люк с горячей водой на улице 40 лет Октября в Екатеринбурге. Несовершеннолетнего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы.
Юношу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Произошедшим заинтересовались представители свердловской прокуратуры и правоохранители.
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