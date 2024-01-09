В Москве мальчик надел шапку в известном магазине и получил укол иглой

Жители Москвы заявили в полицию на магазин известной сети Familia после того, как их маленький сын поранился во время примерки шапки «Чудо-кроха». Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам отца мальчика, речь идет о магазине в торговом центре «Азовский». Травму ребенку нанесла игла, торчавшая из датчика против краж, прикрепленного к шапке, и, судя по приложенным к посту фотографиям, проткнувшая головной убор насквозь. В результате острый предмет расцарапал малышу голову.

Как выяснил канал, москвичи потребовали привлечь сотрудников магазина к ответственности по административной статье о нарушении правил продажи товаров, а также проверить торговую точку на нарушение закона «О защите прав потребителей».