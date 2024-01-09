Бастрыкин поручил возбудить дело на бросившего младенца в сугроб блогера

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко после публикации видео с брошенным в снег младенцем. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Свое поручение Бастрыкин дал после обращений представителей госорганов и общественных институтов, отметили в СК.

«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег», - подчеркивается в сообщении.

Бастрыкин также поручил следователям проработать вопросы о выдаче Косенко российским правоохранителям и проведении налоговой проверки в его отношении.

Косенко, у которого около семи миллионов подписчиков в соцсетях, опубликовал видео, на котором он кидает младенца в сугроб. На записи видно, как ребенок исчезает в снегу, после чего видео прерывается. Косенко раскритиковали в соцсетях, позже появились версии, что на видео была снята кукла, а не ребенок.